Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sonnenstrahlen in der Hansestadt So schön ist der Bremer Frühlingsbeginn

Mit Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad unter strahlend blauem Himmel ist der Frühling pünktlich zum Wochenende am Freitag in Bremen angekommen. Mit dem Fahrrad durch den Bürgerpark, vorbei am Unisee in Richtung Dorint Park Hotel lässt sich gut Sonne tanken. Oder einfach nach Feierabend an die Schlachte, um den Nachmittag in der Restsonne zu genießen. So schön ist der Bremer Frühlingsbeginn.