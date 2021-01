1 / 25 Foto: Frank Thomas Koch



Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fielen am Freitag in Bremen. Überall im Stadtgebiet erfreuten sich die Menschen an der weißen Pracht. Ob eine Fahrt mit dem Schlitten, Schneemänner bauen oder durch den Bürgerpark flanieren - das Wetter lockte einige Menschen vor die Tür

Schnee schneien Graft

Haji Soleiman baut mit seinen Töchtern Elin (Lila Mütze) und Eliana (weiße Mütze) einen Schneemann im Wollepark in Delmenhorst.

