Wenn die Bremer ihre Picknickkörbe packen und in Knoops Park in Burglesum pilgern, dann ist wieder "Sommer in Lesmona". Noch bis Sonntag lädt die Deutsche Kammerphilharmonie zu Konzerten im Grünen. Dabei dürfen aufwendige Picknickkörbe und außergewöhnliche Hüte nicht fehlen. Wir zeigen Bilder des Auftakts am Freitag.