Bei denhandelt es sich um ein Feucht- und Nassgrünland, das im Herbst und Winter immer mal wieder überschwemmt wird, wie auf diesem Foto zu sehen ist, das ebenfalls vom Instagramer "" stammt. In dem Naturschutzgebiet leben besondere Wiesenvögel wie beispielsweise die Uferschnepfe, die in Deutschland zu den bedrohten Arten gehört. Oder der Kampfläufer, der ebenfalls streng geschützt ist. Das Naturschutzgebiet Sodenstich ist 2015 in das Naturschutzgebiet Borgfelder Wümmewiesen eingegliedert worden.

Auf 293 Hektar erstreckt sich das 1985 ausgewiesene Naturschutzgebiet. Bei dem Gebiet handelt es sich ursprünglich um den Rest der von Holländern kultivierten Landschaft in Horn-Lehe zwischen Kuhgrabenweg, Lehesterdeich, Hollergrund und der Autobahn 27. Insgesamt zählt das Hollerland zu den wertvollsten Brutgebieten für Wiesenvögel in Bremen. Für Zugvögel ist es ein wichtiges Rastgebiet. Das Foto hat uns die Instagramerin "" zur Verfügung gestellt.

Foto: Hildebrandt / Hochschule Bremen Das im Oktober 1991 ausgewiesene Schutzgebiet Untere Wümme umfasst den Unterlauf der Wümme von Borgfeld bis zur Lesum zwischen der Landesgrenze zu Niedersachsen und dem Wümmedeich und schließt somit direkt an das gleichnamige Naturschutzgebiet auf niedersächsischem Gebiet an. Zusammen mit dem niedersächsischen Teil bildet die Untere Wümme ein zusammenhängendes Schutzgebiet mit einer Größe von 445 Hektar. Davon umfasst der Bremer Teil 148,5 Hektar. Besonders ist eine Graureiher-Kolonie, die sich zu Beginn der 1990er-Jahre an der Oberneulander Schleuse angesiedelt hat. Auch besondere Pflanzen wie Arten der Röhrichte und die Sumpfdotterblume (Foto) finden sich hier.

Das Naturschutzgebiet Kuhgrabensee gehört mit 32,3 Hektar zu den kleineren Gebieten in Bremen. Ausgewiesen wurde es 1984. Der Kuhgrabensee ist ein Baggersee. Er grenzt an das westliche Hollerland und liegt direkt an der Autobahn 27. Dort rasten und überwintern verschiedene Wasservögel. Es finden sich zudem besondere Wasser- und Uferpflanzen wie Armleuchteralgen, Laichkräuter und Nadel-Sumpfsimse. Das Foto hat uns der Instagramer "" zur Verfügung gestellt.

Foto: Christina Kuhaupt Nach dem rund ein Hektar umfassenden Vogelschutzgebiet Arsten/Habenhausen ist das Vogelschutzgehölz Sodenmatt mit 1,2 Hektar das zweitkleinste Naturschutzgebiet in Bremen. Es besteht dafür bereits sehr lange - seit 1963. Nur das Vogelschutzgebiet Arsten/Habenhausen ist älter, es wurde schon 1950 ausgewiesen. Das Vogelschutzgehölz Sodenmatt besteht aus einem naturnahen Erlenbruchwald nebst Kleingewässer in der Huchtinger Geest und bietet Singvögeln und Amphibien sowie besonderen Pflanzen wie Arten der Erlenbrücher (wie Verlängerte Segge) und Schwarze Johannisbeere einen geschützten Lebensraum.

In unmittelbarer Nähe zum Vogelschutzgehölz liegt der Sodenmattsee. Der Baggersee entstand 1962 beim Aushub für die Bundesstraße 75. Der See ist zwarNaturschutzgebiet, dafür ein beliebtes Naherholungsgebiet in Huchting, bei dem Nutzerbedürfnisse und Naturschutz aber „in guter Nachbarschaft“ leben, wie der Umweltbetrieb Bremen betont. Das Foto vom Sodenmattsee wurde uns vom Instagramer "" zur Verfügung gestellt.

Foto: Jürgen Theiner Die Hammersbecker Wiesen in der Vegesacker Geest sind seit 1986 ein knapp 26 Hektar großes Naturschutzgebiet. Singvögel, Amphibien und Insekten fühlen sich in dem Feucht- und Nassgrünland wohl. Ebenso besondere Pflanzen wie Sumpfdotterblume, Knabenkraut und Faden-Binse sowie verschiedene Gehölze.

