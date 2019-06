Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Internationales Festival der Straßenkünste So schön war La Strada am Samstag in Bremen-Nord

An der Weserpromenade in Bremen-Vegesack ist am Samstag das 25. Straßenkunst-Festival La Strada gestartet. Besucher konnten wagemutige Kunststücke und beeindruckende Künstler bestaunen. Am Pfingstsonntag und -montag geht es in Blumenthal weiter. Wir zeigen Bilder der Auftaktveranstaltung von Samstag.