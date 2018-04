Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Blick vom Fernsehturm So sieht Bremen von oben aus

Der Fernsehturm in Walle ragt knapp 236 Meter in den Bremer Himmel. Aber auch schon vom sogenannten Betriebsgeschoss in 108 Metern Höhe aus hat man einen beeindruckenden Blick auf die Stadt. Wir zeigen Bremen aus einer Perspektive, die man äußerst selten zu sehen bekommt und werfen außerdem einen Blick ins Innere des Turms.