Trümmerteile so weit das Auge reicht, zerstörte Autos und Hausdächer und verstreute Kinderbücher - Einen Monat ist die Explosion eines Wohnhauses in Huchting mittlerweile her. So sieht es rund um das Grundstück in Bremen heute aus.

Die Anwohner haben auch vier Wochen nach der Katastrophe noch mit dem Erlebten zu kämpfen. Täglich sehen sie die Ruine des Hauses, in dem eine Mutter und ihr sieben Jahre alter Sohn starben. Auch das Nachbarhaus, in dem eine 70 Jahre alte Frau getötet wurde, erinnert noch an das Unglück.