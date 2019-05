1 / 20

Foto: Florian Schwiegershausen



Der EQC an einer Schnellladesäule von Ionity. Die Ladesäule lässt sich über die LTE-SImkarte im Auto per Display ansteuern oder über die App auf dem Smartphone oder per Mercedes-Me-Karte, die man an die Ladesäule hält. Monatlich wird abgerechnet, nachdem man zuvor bei der Karte alle Daten eingegeben hat. Ziel von Daimler ist es, dass man flexibel mit der Karte in so vielen Ländern wie möglich laden und zahlen kann.