Das Beluga-Transportflugzeug ist auf dem Flughafen gelandet und rollt auf das Tor des Airbus-Geländes zu. In seinem Inneren befinden sich zwei Flügel eines A330. In Bremen werden diese mit Technik ausgestattet, bevor sie im französischen Toulouse an das fertige Flugzeug montiert werden. Wie die Mitarbeiter im Airbuswerk die Tragflächen fertigstellen, sehen Sie in der Fotoreportage.