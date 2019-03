Lange wurde am City-Gate am Hauptbahnhof in Bremen gebaut, jetzt geht es aber in den Endspurt. Ende März sollen mit einer Drogerie und einem Backshop die ersten beiden Geschäfte in einer der beiden Neubauten eröffnet werden.

Der WESER-KURIER hat sich vorab die Gebäude angesehen, die allerdings noch nicht ganz fertig sind. Während Supermärkte und Restaurants bereis im Mai folgen sollen, sind viele Bereiche der oberen Stockwerke noch im Rohbau.