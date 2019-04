Foto: Frank Thomas Koch 4500 Räume wird es insgesamt in dem Neubau geben. Sie befinden sich auf den Stationen sowie in Ambulanzen, Tagesklinik- und Diagnostikbereichen.

22 Operationssäle gehören dazu, sie sind nach modernsten Standard eingerichtet. Automatisierung steht über allem in dem Teilersatzneubau: Über unterirdische Tunnel etwa bringen fahrerlos gesteuerte Maschinen Materialien und alles, was im Klinikablauf benötigt wird, bis hoch auf die Stationen. Die Umbettung vom Patientenbett auf den OP-Tisch kann ebenfalls automatisiert ablaufen.

Foto: Frank Thomas Koch In diesen durchsichtigen Rohren wird die Hauspost verschickt. Die Bluttransfusionen dürfen in dieser Rohrpost jedoch nicht transportiert werden: Die Geschwindigkeiten dort sind zu hoch, die schnellen Bremsungen gefährlich für die Blutkörperchen.

