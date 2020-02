Nachdem am Dienstagmittag ein Güterzug auf der Strecke zwischen Bremen und Delmenhorst entgleiste, sollen am Mittwochnachmittag die Bergungsarbeiten der neun verunglückten Waggons beginnen. Die Strecke soll nach Auskunft der Deutschen Bahn noch bis mindestens Donnerstagmorgen gesperrt sein. Bis dahin kommt es weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen bei Nah- und Fernverkehrszügen.

Der Güterzug kam am Dienstag mit 38 Schüttgutwaggons leer aus Oberhausen und sollte in Wilhelmshaven mit Kohle beladen werden. Gegen 11.50 Uhr sprang in Höhe des Bahnhofs Bremen-Neustadt aus noch ungeklärter Ursache ein Waggon aus den Schienen und brachte die nachfolgenden Wagen zum Entgleisen. Die Waggons rissen das Gleisbett auf und verbogen mit ihrer Wucht die Schienen. Mehrere Oberleitungsmasten wurden umgeknickt, die Bahnsteigkante wurde beschädigt.