Große Freude beim Grün-Gold-Club: Der Klub ist am 7. Dezember dabei, wenn in Bremen die Weltmeisterschaft der Lateinformationen ausgetragen wird. Das Team von Roberto Albanese sicherte sich am späten Samstagabend die Deutsche Meisterschaft und löste so das Ticket zur Weltmeisterschaft, die vom Klub selbst ausgerichtet wird. „Music is the key“ – Musik ist der Schlüssel lautet der Titel der neuen Choreografie, mit der der amtierende Weltmeister noch die Qualifikation zur Heim-WM geschafft hat. Wir zeigen Eindrücke des Turniers.