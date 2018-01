Von Sarah Haferkamp

Die 1960er-Jahre waren turbulent in Bremen: Ein schweres Flugzeugunglück erschütterte die Stadt, und die Borgward-Pleite kostete viele Jobs. 1962 wurde Bremen von einer schweren Sturmflut heimgesucht, die große Schäden verursachte. Und das Bremer Rathaus wäre beinahe bei einem Straßenbahnunfall eingestürzt.

Aber auch schöne und für die Stadt prägende Ereignisse fanden in diesem Jahrzehnt statt: Hans Koschnick wurde Bürgermeister und James Last zum internationalen Superstar. Bremen veränderte sich in den 1960ern auch äußerlich. Neue Archtitektur veränderte das Gesicht der Hansestadt: So entstanden etwa neue Gebäude und Wohngebiete, zum Beispiel in der Vahr das Aalto Hochhaus.

Diese und viele weitere bebilderte Bremer Momente aus den bewegten und bewegenden 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts sehen Sie in unserer Galerie.