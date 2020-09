Der Bremer Blockland-Marathon lockte wieder zahlreiche Kanuten aus Norddeutschland nach Bremen.

Zum 25. Mal organisierte der Bremische Landes-Kanu-Verband in diesem Jahr das große Rennen auf der Wümme. Gestartet wurde in zehn Kategorien – unterschieden wurde dabei unter anderem in Wander- und Rennsport, es gab verschiedene Alters- und Leistungsklassen, eine Goldstrecke über 41 Kilometer und eine Silber-Disziplin über 17 Kilometer.

Wir zeigen Bilder des Marathons.