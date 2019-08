Vier Bühnen, 150 Künstler und jede Menge Programm: Am Freitag ist das Summer-Sounds-Festival in den Neustadtswallanlagen gestartet. In diesem Jahr werden rund 20.000 Besucher erwartet. Am frühen Nachmittag setzte Regen ein. Warm war es trotzdem und so trotzten viele Besucher dem Wetter und statteten dem Festival in der Bremer Neustadt einen Besuch ab. Wir zeigen Bilder des Auftakts.