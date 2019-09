Gut 30 Teams sind am Sonntag beim Drachenboot-Cup in Bremen gegeneinander angetreten - darunter viele Arbeitskollegen. Den meisten Teilnehmern ging es dabei um den Teamgeist. Und der war genauso zu sehen wie der Ehrgeiz, unter die Top 3 zu kommen. Zu lautem Applaus liefen die Gewinner auf ihrem Drachenboot am Ende ins Ziel. Zahlreiche Schaulustige feuerten sie von der Schlachte aus an. Der Drachenboot-Cup war Teil der Maritimen Woche, die an diesem Sonntag zu Ende ging. Wir zeigen Bilder des Events.