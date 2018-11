Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes und des Schlachtezaubers hat am Montag zahlreiche Besucher in die Bremer City gelockt. Zwischen den festlich geschmückten Buden auf dem Marktplatz ließ man sich Feuerzangenbowle, Bratwurst und heiße Schmalzkuchen schmecken. Großer Andrang herrschte auch beim Schlachtezauber, wo in den frühen Abendstunden auf der Weser ein brilliantes Feuerwerk gezündet wurde.