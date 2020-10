Der zweite Tag des Volksfestes lockte wegen des Feiertags viele Menschen auf die Bürgerweide. Zu Schmalzkuchen und heißen Pilzen fuhren die Rummelfreunde ausgiebig mit den Karussells und vergnügten sich an den Schießständen. Auch das Wetter wusste was zutun ist und schickte am Abend den typischen Freimarktregen, der die Stimmung aber nicht trüben konnte.