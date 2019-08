Während im Weserstadion der Ball rollte und in der ÖVB-Arena mit dem DHB-Pokal der wichtigste deutsche Handball-Pokalwettbewerb ausgetragen wurde, gab es auf der Bürgerweide unter freiem Himmel eine Zeitreise in die 90er-Jahre: Bands wie Magic Affair oder Mr. President (Foto) und Solo-Interpreten wie Dr. Alban oder Captain Jack sorgten mit Hits wie „Coco Jambo“ oder „It's My Life“ bis in den Abend hinein für gute Stimmung bei den tausenden Besuchern der „90s Super Show“. Die besten Bilder.