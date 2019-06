Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Motto: "Taten statt Warten - Klimaschutz jetzt!" So war die Klimaschutz-Demo am Samstag in Bremen

Rund 3000 Menschen sind am Samstag in Bremen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke legten sich die Teilnehmer auf den Boden und stellten sich tot, um so gegen das Artensterben zu protestieren. Unsere Fotostrecke zeigt Eindrücke der Demonstration.