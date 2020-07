Auf dem Gelände am Sporthafen in Hemelingen hat am Samstag die Saison des Kulturprojekts "Komplette Palette" begonnen. Bis in den Spätsommer sind immer wieder Veranstaltungen geplant. Dieses Jahr haben sich Immo Wischhusen und sein Team regelrecht übertrumpft mit tollen Ideen und haben kleine, coronagerechte Palettentanzflächen gebastelt, um Stimmung zu erzeugen.