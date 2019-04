Über Jahre in der Mensa und am Unisee beheimatet fand Bremens größte Studentenparty in diesem Jahr erstmalig in der ÖVB-Arena statt. Die Uni-Nacht XXL lockte Hunderte in die Halle. Auf drei Areas durfte dann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden. Wir zeigen den Partyabend in Bildern.