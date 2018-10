1 / 21 Foto: imago



Im Herbst lassen sich Pflanzen gut umsetzen. Auch für Neupflanzungen ist der Herbst ideal. Pflanzen, die frostempfindlich sind, sollten allerdings erst im Frühjahr in den Boden gebracht werden.





Herbstzeit ist Blumenzwiebelzeit – sie werden jetzt gepflanzt, damit sie im Frühjahr sprießen. Bei Frühjahrsblühern, etwa Tulpen, Narzissen und Krokusse, sollte auf den Standort geachtet werden. Der Boden sollte im Frühjahr leicht feucht sein. Auch auf die Länge der Blumenzwiebeln sollte man beim Pflanzen achten – das Pflanzloch ist idealerweise doppelt so tief wie die Zwiebel groß ist.





Stauden dienen vielen Nützlingen in der kalten Jahreszeit als Winterquartier und Kinderstube und sollten deshalb im Herbst nicht zurückgeschnitten werden, erläutert Harmut Clemen. Der richtige Zeitpunkt zum Rückschnitt sei das Frühjahr.





Büsche und Sträucher können im Herbst auf etwa ein Viertel ihrer Höhe gestutzt und in Form geschnitten werden.





Auch Hecken kann man im Herbst noch einmal einen Rückschnitt angedeihen lassen. Zwischen 1. März und 30. September verbietet das Bundesnaturschutzgesetz aber ein radikales Stutzen von Gartenhecken, da in diesen Monaten noch Vögel in den Hecken nisten können. In wintergrünen Hecken sollten beim Rückschnitt keine Löcher entstehen, denn die wachsen in der kalten Jahreszeit ja nicht mehr zu. Laub, das auf immergrüne Hecken gefallen ist, sollte möglichst entfernt werden.





Der Rasen braucht im Herbst noch einmal besondere Aufmerksamkeit. Laub sollte entfernt werden, da es dem Rasen das jetzt besonders benötigte Sonnenlicht nimmt. Laub bietet zudem Pilzen und Schimmel einen idealen Nährboden.





Anfang November kann der Rasen ein letztes Mal im Jahr gemäht werden. Aber nicht zu kurz! Die Halmlänge sollte mindestens vier Zentimeter betragen, rät Hartmut Clemen. Längere Gräser können das im Herbst und Winter spärlichere Licht unseres Zentralgestirns besser verwerten.





Düngen muss man seinen Rasen nicht, so der Gartenberater Clemen. Denn im Herbst und Winter ruhe die Natur, da bringe eine Düngung nichts.





Wer mag, kann seinen Rasen im Herbst vertikutieren. Die Messer der Vertikutiergeräte sollten maximal drei Millimeter in den Boden schneiden, um die Graswurzeln nicht zu beschädigen.





Alle Pflanzen, die keinen Frost mögen, müssen davor natürlich geschützt werden. Sie können zum Beispiel mit Laub oder Reisig abgedeckt oder in ein Vlies „eingepackt“ werden.





Topf- und Kübelpflanzen, sofern nicht winterhart, sollten ebenfalls rechtzeitig vor frostigen Temperaturen geschützt werden. Sie können in einen Wintergarten gestellt werden. Oder an einen anderen geeigneten Platz, an dem der Frost keine Chance hat.





Rosen kann der Gärtner so lange es geht blühen lassen. Den richtigen Zeitpunkt für einen Rosenschnitt zu finden, ist nicht ganz einfach. Er sollte erfolgen, bevor Blüten und Blätter faulig werden. Hartmut Clemen rät davon ab, Rosen bereits im Herbst zu schneiden. "Sie frieren dann ins gesunde Holz zurück." Im Herbst sollte die Veredelungsstelle mit Laub geschützt, der Schnitt dann Ende März, Anfang April erfolgen. Oder, falls es es dann nachts noch friert, erst im Mai.





Bäume können im Herbst beschnitten werden. Tote Äste und Zweige werden zunächst entfernt, danach zu lang gewordene Äste gestutzt. Geschnitten werden sollte stets schräg zum Boden, damit Regenwasser von der Schnittfläche abfließen kann. Obstbäume allerdings sollten erst ab Ende Februar beschnitten werden, rät Hartmut Clemen. Dann werde die Fruchtholzbildung gefördert.





Im Herbst sollten aber bei Obstbäumen Leimringe angebracht werden, rät Clemen - damit die Weibchen des Frostspanners (Foto) keine Eier in die Baumkrone legen können, aus denen später Obstmaden schlüpfen.





Um einen Gartenteich winterfest zu machen, kann ein Stück Styropor oder ein Strohgebinde auf der Wasserfläche fixiert werden, empfiehlt Hartmut Clemen. Das reiche, um ein Zufrieren zu verhindern, und Nützlinge könnten überleben.





Nicht nur an die Pflanzen muss der Gärtner im Herbst denken – sondern auch an Wasserhähne im Außenbereich sowie Auffangbecken, Schläuche und Pumpen. Sie müssen abgestellt werden, beziehungsweise leerlaufen. So kann gefrorenes Wasser sie im Winter nicht beschädigen.





Last but not least: Auch das im Garten eingesetzte Werkzeug sollte nicht vergessen werden. Gut gereinigt und so vor Rost und Stumpfwerden geschützt, sind Sägen und Scheren nach dem Winter sofort wieder einsatzbereit.





Ist alles getan, kann man die Arbeitshandschuhe ausziehen, sich entspannen ...





… und den herbstlichen Garten einfach nur noch genießen.