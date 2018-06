Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bremen-Horn Sommerfest Vorstraße: Fotos von Besuchern und Bühnenprogramm

Bis in die frühen Morgenstunden haben Studierende und Freunde den Sommer und das leichte Leben gefeiert. In Bremen-Horn hieß es wieder: Sommerfest Vorstraße feat. Spittaler Straße. Unzählige Besucher schoben sich in Richtung der zwei Bühnen um ein wenig von der sensationellen Stimmung zu erhaschen.