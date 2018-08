Beim Festival "Summer Sounds" drangen dieses Jahr feinste Klänge aus allen möglichen Ecken - ob es von der großen Bühne direkt am Berg war oder von der Mitte des Parks mit feinstem Elektro. Aber Musik war nicht alles, was es in der Neustadt zu entdecken gab: Auch einige Essensstände hatten sich im Neustadtpark dazu gesellt. Hier sind die Bilder vom "Summer Sounds".