Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fotos aus Bremen und umzu Sonnenuntergang am Donnerstag: Die schönsten Bilder unserer Leser

Was für ein Himmel! Am Donnerstag hat sich der Winter von einer sehr schönen Seite gezeigt. Ein glutroter Sonnenuntergang erfreute nicht nur die Bremerinnen und Bremer. Auf Facebook haben wir unsere Leser aufgefordert, uns ihre schönsten Sonnenuntergangsbilder zu schicken. In dieser Fotostrecke zeigen wir eine Auswahl.