Auf dem Gelände am Sporthafen in Hemelingen hat am Samstag die Saison des Kulturprojekts "Komplette Palette" begonnen. Bis in den Spätsommer sind immer wieder Veranstaltungen geplant. Unter anderem werden fünf Partys in diesem Jahr an drei Wochenenden stattfinden und verleihen der "Kompletten Palette" damit einen Festivalcharakter.

