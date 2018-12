Foto: Christina Kuhaupt





Denis Nukic - FC Oberneuland (Telefon-Voting: 01379 604444)

Um eine Antwort ist Denis Nukic selten verlegen. Der Frage, ob er seine Nominierung als Fußballer des Jahres für gerechtfertigt hält, begegnet er mit einer entwaffnenden Feststellung: „Viele hätten es verdient, aber es spricht auch nur wenig gegen mich.“ So ist er, der 31-Jährige vom FC Oberneuland: Reflektiert, hintergründig und clever. Natürlich zielte die Frage auch nicht wirklich auf ernsthafte Zweifel an seinem Standing ab. Die hat weder Denis Nukic noch der Rest der Fußballszene. Schließlich zählt er seit vielen Jahren zu den stärksten Defensivspielern der Liga. Nukic verrichtet seinen Dienst in der Abwehr zuverlässig, er dirigiert seine Nebenleute, und wenn es sein muss, dann tritt der kopfballstarke Kicker auch als Torschütze in Erscheinung. „Die Nominierung ist an sich auch schon eine Ehre, sie motiviert mich“, sagt der Wirtschaftspsychologe – und bezieht das keineswegs nur auf seine Rolle während eines Fußballspiels.

Denn Denis Nukic ist eben auch jemand, der sich Gedanken über das große Ganze macht, der hinterfragt, was eigentlich dahintersteckt, wenn 22 Menschen auf dem Platz aktiv sind. „Ich sehe es als meine Aufgabe als älterer Spieler an, für Fair Play und Respekt einzutreten“, betont er also. Ihm sei aufgefallen, dass in der Gesellschaft und damit auch in den Fußballmannschaften jeder „zunehmend auf sich guckt“. Viele Kollegen würden kaum noch die Namen der Ehrenamtlichen im Verein kennen oder die Rolle des Schiedsrichters richtig einordnen. Nukic: „Da geht es um Leute, die sich engagieren und erst ermöglichen, dass wir Fußball spielen können.“ Er will deshalb auch „nicht hinnehmen“, dass die Gemeinschaft unter solchen Phänomenen leidet.