Foto: Jochen Stoss





Das Geiseldrama von Gladbeck, das mit einem fehlgeschlagenen Banküberfall begann, ging wegen des Versagens der Behörden und der Sensationsgier der Medienvertreter in die deutsche Kriminalgeschichte ein. Auf ihrer 54 Stunden dauernden Flucht, die die Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner (vorne) und Dieter Degowski (hinten) quer durch Deutschland führte, machten sie auch in Bremen Halt. Einige Verwandte von Rösners Freundin wohnten in der Stadt, in der sie aufgewachsen war. Nachdem die zuständigen Polizisten mehrfach den Zugriff herausgezögert hatten, brachten Rösner und Degowski am Abend des 17. August 1988 in Huckelriede einen BSAG-Bus mit 30 Fahrgästen in ihre Gewalt. Journalisten befragten, filmten und fotografierten sowohl Geiselnehmer als auch Geiseln aus nächster Nähe. Später wurden zwei von ihnen – 15 und 18 Jahre alt – von ihren Entführern erschossen, ein Polizist starb bei einem Unfall auf dem Weg zum Tatort. Heute erinnert am Busbahnhof Huckelriede eine Stele mit den Namen der Opfer an die Geiselnahme.