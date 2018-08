Was will man bei dem Wetter in Bremen anderes machen, als nach Feierabend an der Schlachte zu entspannen und dabei ein paar Cocktails zu genießen? Genau so sahen es die Besucher der "After Work Lounge". Das Event der Schlachte-Gastronomen hat sich gelohnt, denn das Wetter spielte perfekt mit - bei fast tropischen Temperaturen.