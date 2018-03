Die Kelly-Family ist derzeit auf ihrer "We got Love"-Tour und hat am Sonntagabend das Publikum in der ÖVB-Arena in Bremen verzaubert. Mit einem Aufgebot an unvergessenen Hits, darunter "I Can't Help Myself", "An Angel", "Why Why Why" oder "Nanana" hat die irsche Folk-Pop-Rock-Gruppe die Fans begeistert. Sehen Sie Fotos vom gelungenen Comeback.