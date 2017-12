Kurz vor Weihnachten endete die siebte Staffel der beliebten Casting-Show "The Voice Of Germany". Glückliche Siegerin Show war Natia Todua. Zusammen mit ihren Final-Mitstreitern Benedikt Köstler und Anna Heimrath stand sie am Freitagabend auf der Bühne der Halle 7 und begeisterte das Bremer Publikum. Die vierte Finalistin BB Thomaz war aus persönlichen Gründen nicht dabei. Dafür war Dzenan Buldic mit dabei, so wie als Gewinner der sogenannten Wild-Card Lara-Samira und Gregor.

Durch 21 Städte geht die Tour der "Voice of Germany"-Teilnehmer.