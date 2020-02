Die Vorbereitungen zur 476. Schaffermahlzeit laufen auf Hochtouren. Die Tische für das festliche Essen in der Oberen Rathaushalle werden eingedeckt, das Besteck poliert, die Tonpfeifen bereitgelegt.

Am Freitag füllen sich die Tafeln dann mit 300 Teilnehmern - darunter Ehrengast Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), kaufmännische Mitglieder, Kapitäne und Gäste. Unter ihnen sind dieses Mal 15 Frauen, so viele wie noch nie. Die ersten weiblichen Gäste hatte es im Jahr 2015 gegeben. Acht Jahre vorher gelang die Premiere bei den Ehrengästen, damals nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Kopf der Tafel Platz.

In 2022 wird es ein weiteres Novum in der fast 500-jährigen Geschichte der Schaffermahlzeit geben: Neben zwei Männern wird erstmals auch eine Frau das Mahl ausrichten. Erste Schafferin wird Janina Marahrens-Hashagen, Präses der Bremer Handelskammer.