Foto: Reuters Ein palästinensischer Demonstrant wirft Steine auf israelische Kräfte in Bethlehem, im von Israel besetzten Westjordanland. Die Palästinenser protestieren gegen die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem.

Foto: dpa Palästinenser schleudern Steine gegen israelischen Truppen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel bei Protesten für die Rückkehr in ihre Heimat anlässlich des Nakba-Tags. Der Tag jährt sich wie die Gründung des Staates Israel zum 70. Mal.

1 / 8