In Bremen hat es im Jahr 2018 weniger Verkehrstote gegeben. Fünf Tote tauchen in der Verkehrsunfallstatistik der Polizei Bremen auf - weniger Tote hat es in den vergangenen fünf Jahren nicht gegeben. Dafür steigt die Zahl der Verletzten kontinuierlich an. Auffällig dabei: Rund 40 Prozent der Verletzten sind Radfahrer.

In unserer Fotostrecke geben wir eine Übersicht über die Unfallstatistik und wie häufig Drogen oder Alkohol im Spiel waren.