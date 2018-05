Foto: Wohnküche Landhaus am Deich





Wohnküche - Landhaus am Deich in Bremen

Das kleine, schmucke Landhaus mit Reetdach am Hodenberger Deich in Oberneuland eignet sich für Brautpaare, die es romantisch und idyllisch mögen. Die Einrichtung ist im Vintage-Stil gehalten. Nahe des Häuschens fließt ein Nebenarm der Wümme. Über eine Brücke lässt sich ein Sommergarten samt Teich erreichen. Wem das Logo bekannt vorkommt: Die Wohnküche betreibt auch gleichnamiges Restaurant an der Schlachte im Gebäude von Radio Bremen.

Am Hodenbergerdeich 41

28355 Bremen

Telefon: 0421/89782021