Die Tiere, die der Bremer Tierschutzverein in seinem Tierheim an der Hemmstraße betreut, haben zum Teil sehr traurige und erschütternde Schicksale. Sie wurden ausgesetzt, einfach in der Wohnung zurückgelassen, in einen Müllcontainer geworfen oder abgegeben, weil ihre Besitzer verstorben sind oder sie nicht mehr haben wollten.

Ausgesetzt werden, das ist gerade in den Sommermonaten ein häufiges Schicksal von Haustieren. Überhaupt seien die Sommermonate für die Tierheime "immer eine traurige Hochsaison", betont der Deutsche Tierschutzbund, die Dachorganisation von mehr als 740 örtlichen Tierschutzvereinen mit rund 550 Tierheimen und Auffangstationen in der Bundesrepublik.

Zunehmen würden auch Fälle von sogenanntem "Animal Hoarding", bei dem Menschen eine Vielzahl von Tieren halten, ohne sich angemessen um diese kümmern zu können.

Viele Pflege-Vierbeiner konnte der Bremer Tierschutzverein schon erfolgreich an neue Herrchen und Frauchen vermitteln. Doch auch derzeit warten und hoffen viele Hunde und Katzen im Tierheim auf ein neues liebevolles Zuhause.

In unserer Bildergalerie stellen wir eine Auswahl solcher Hunde und Katzen vor und informieren über das Tierheim sowie über Angebote des Deutschen Tierschutzbundes.