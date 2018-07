26 Teilnehmer sind am Sonnabend beim Unterwäschelauf angetreten: Gut fünf Kilometer mussten sie in Bikini, Unterhemd und Co. zurücklegen. Der Unterwäschelauf gehörte damit neben dem Lauf in hochhackigen Schuhen über einhundert Meter zu den beiden Spaßläufen des zweiten Bremer Brückenlaufs.

Es ging an diesem Nachmittag und Abend aber auch ernsthafter zu: Insgesamt gut 500 Teilnehmer versuchten sich nach Veranstalterangaben an den unterschiedlich langen Strecken. Der längste Lauf ging über die Halbmarathon-Distanz von etwas mehr als 21 Kilometern. Dieser führte die Läufer dann unter anderem über die Erdbeer- oder die Stephanibrücke.