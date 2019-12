1 / 16 Foto: Andreas Arnold/dpa



Felix Haehne, der singende Notfallsanitäter aus Osterholz-Scharmbeck, hat Nachahmer im medizinisch-musikalischen Genre gefunden. Inzwischen sind auch die geträllerten Reaktionen einer Notärztin und eines Rettungsassistenten Internet-Hits geworden. Alle drei machen in selbst gedichteten Liedern auf Probleme in ihrem Alltag aufmerksam. „Meine Nummer, die kennt jedes Kind, doch mancher wählt sie auch mal zu geschwind", singt zum Beispiel Jan Dreier aus der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland im niedersächsischen Wittmund.

Ein neues Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy ist in Birmingham aufgetaucht. Es zeigt auf einer Backsteinmauer zwei fliegende Rentiere, die eine davorstehende Bank zu ziehen scheinen. Auf einem Video, das Banksy auf Instagram postete, liegt ein offenbar obdachloser Mann namens Ryan auf der Bank. „Gott segne Birmingham", schreibt Banksy auf der Plattform. „In den 20 Minuten, die wir Ryan auf dieser Bank gefilmt haben, haben Passanten ihm ein warmes Getränk, zwei Schokoriegel und ein Feuerzeug gegeben – ohne dass er überhaupt danach gefragt hat."

Die Koffer bei manchen Hotelgästen sind nach der Abreise häufig voller als bei der Ankunft. Das liegt offenbar nicht nur an Souvenirs für die Daheimgebliebenen. Gelegentlich sollen sich sogar Gegenstände aus dem Hotel im Gepäck der Gäste finden. Wie eine Umfrage eines Hotelportals unter 1157 Hoteliers ermittelt hat, führen Handtücher mit 77,5 Prozent die Liste der am häufigsten geklauten Gegenstände an, gefolgt von Bademänteln (65,1 Prozent), Kleiderbügeln (49,3 Prozent) und Stiften (39,1 Prozent). Aber sogar Kunstwerke (20,2 Prozent), Fernsehgeräte (6,1 Prozent) und Matratzen (4,2 Prozent) fehlen teilweise nach der Abreise.

Erwachsene können sich bald nur noch einmal im Monat in einer Printversion informieren, wofür Teenager schwärmen, was sie beschäftigt und worüber sie hinter ihrem Rücken reden. Das Magazin „Bravo" erscheint in gedruckter Form künftig alle vier statt alle zwei Wochen. Stattdessen informiert "Bravo", wie die Bauer Media Group am Mittwoch mitteilte, intensiver via Snapchat, Instagram, Youtube, Facebook, Pinterest, Whats-App, Tik-Tok sowie auf der eigenen Homepage über alles, was Teenager wissen wollen. Dazu zählt offenbar weiterhin "Dr. Sommer": Er darf noch nicht in Pension gehen, er lebt als Podcast weiter.

Lebensmittel werden nicht nur zurückgerufen, weil sie Bakterien oder Spuren von Kunststoffteilchen (Toastbrot), Metallfragmenten (gefrorenes Hähnchenfleischerzeugnis) oder Glas-Splittern (Cheddar) enthalten könnten. Auch Käse hat nicht überall etwas zu suchen: Der Hersteller Höhenrainer-Delikatessen ruft 230 Kilo "Geflügelwiener 2. Wahl" zurück, weil in die Großpackungen aus Versehen Käse-Geflügelwiener geraten sein könnten. Betroffen sei Ware, die in Berlin oder Oberbayern verkauft wurde, teilte die Firma am Freitag mit. Für Menschen mit Allergien oder Unverträglichkeiten bestehe ein Gesundheitsrisiko.

Grundschüler in Augsburg gaben zusammen mit der Polizei bereits zwei Wochen vor Halloween Süßes und Saures. Die Kinder gingen mit den Beamten gegen Temposünder vor. Wer sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielt, musste in eine frische Zitrone beißen. Süßes in Form von Gummibärchen gab es hingegen für Fahrer, die die Vorschriften befolgten. „Manche Fahrer haben mit Wonne in die Zitrone gebissen, was die Kinder sehr gefreut hat", sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei hofft, dass die Aktion den Autofahrern im Gedächtnis bleibt und sie das Tempo künftig vor Schulen und Kindergärten drosseln.

US-Präsident Donald Trump ist noch lebendig. Auch hat sich bei Prinz Harry und Meghan kein weiblicher Nachwuchs eingestellt. Und der Riesenaffe King Kong ist bisher nicht erschienen. 2019 war kein gutes Jahr für Hellseher und Parapsychologen, die solche Ereignisse vorhergesagt hatten. Zu diesem Urteil kommt Mathematiker Michael Kunkel. Er nimmt seit 18 Jahren für die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften Vorhersagen von Wahrsagern und Astrologen unter die Lupe.

Der Bulettenbräter mit dem goldenen M über der Schnellrestaurant-Tür hat sich kurz vor Weihnachten freigiebiger gezeigt als geplant: Nach Start eines Gewinnspiels hatten vier Kunden ruckzuck je 100.000 Euro gewonnen, wie ein „McDonald's"- Sprecher an diesem Donnerstag sagte. Eigentlich war der Höchstgewinn über die gesamte Laufzeit in Deutschland und Luxemburg nur zweimal vorgesehen. Die Freigiebigkeit erzwungen hatte eine App, auf der versehentlich eine Testversion mit größeren Gewinnchancen lief. Der Gewinn wird dennoch ausgeschüttet, versprach das Unternehmen.

Japaner arbeiten daran, U-Bahn-Tickets abzuschaffen. Die Fahrgäste sollen sich stattdessen mit ihrem Konterfei ausweisen können. Derzeit wird in Japans drittgrößter Me- tropole Osaka erprobt, ob Bahnsteigschranken mithilfe von Gesichtserkennung zu bewegen sind, berichtet die „Mainichi Shimbun" (Tägliche Zeitung). Das System wird von dieser ­Woche an mit Mitarbeitern der U-Bahngesellschaft getestet. Zur Weltausstellung im Jahr 2025 in Osaka plane man, die Technologie an allen 133 Bahnhöfen der Region einzuführen. Ein Problem stellen laut dem Zeitungsbericht allerdings die meist weißen Mundschutzmasken dar, die in Japan zu Milliarden verkauft und aus Sorge vor einer Ansteckung mit Viren oder Bakterien getragen werden.

Berlin hat eine neue Mauer. Aber diesmal nur für Kaugummis. Nach einem zweimonatigen Testlauf am Alexanderplatz in Berlin-Mitte und am Breitscheidplatz in Charlottenburg haben die Reinigungsbetriebe der Hauptstadt beschlossen, künftig bis zu 25 „Gum Walls" (Gummiwände) in Betrieb zu nehmen. Das sind orangefarbene Klebeflächen aus Spezialpapier. Auf die aufgedruckten Smileys sollen die benutzten Kaugummis geklebt werden. Alternativ kann die graue, stark zuckerhaltige Masse auch in eine Auffangschale geworfen werden.

Die 3500 Karten, die erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik Iran für ein Fußball-Länderspiel an Frauen verkauft werden durften, waren am Freitag binnen weniger Minuten vergriffen. Mit einer solchen Nachfrage war nicht zu rechnen, da mit Kambodscha kein namhafter Gegner im Teheraner Asadi-Stadion spielte. Aber zahlreiche Iranerinnen wollten ein Zeichen setzen und feierten unter dem Hashtag „Frauen-Stadion" in den sozialen Medien den Ticketverkauf als einen großen Erfolg für ihren Kampf gegen die Diskriminierung der Frauen im Land.

Mitten in der Nacht zu Sonntag bemerkte eine Anwohnerin in der Bremerhavener Wiesenstraße, dass eine Gruppe durch das Wohngebiet streifte, die dort nichts zu suchen hatte. Sie alarmierte gegen 3.35 Uhr die Polizei. Die Beamten trafen die Streuner tatsächlich noch an. Es handelte sich laut Polizeibericht um "circa 15 Kühe", die gemeinsam ausgebüxt waren. Die Landwirtin, der die Tiere gehören, wurde angerufen und führte das Vieh auf ihre Weide zurück.

Die Eisenbahn ist so pünktlich nicht, als dass sie zu verlässlicher Zeitmessung taugte. Im Münchner Hauptbahnhof wunderten sich Reisende nun aber doch: Ihre Züge waren laut Anzeige am Bahnsteig genau eine Stunde zu spät – und fuhren dennoch pünktlich. Dem Zeitmysterium lag ein simples technisches Malheur zugrunde: Das Signal zur Zeitumstellung am Wochenende war ausgeblieben. Und so hielt die Winterzeit am Münchner Hauptbahnhof Einzug wie viel zu oft die Züge auf den Gleisen – mit Verspätung.

Diebe haben bei einem Coup in Hannover gefährliche Beute gemacht: Bei ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus ließen sie einen Tresor mitgehen, in dem drei kleine braune Schnapsflaschen lagen. In ihnen befand sich aber, wie die Polizei jetzt mitteilte, nichts Hochprozentiges, sondern ein verbotenes, schon in geringen Mengen hochgiftiges Insektizid, das durch die Haut in den Körper gelangen könne. Von Einbrechern und Beute fehlt seit Tagen jede Spur.