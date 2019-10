Der WESER-KURIER hat am Dienstagabend seinen traditionellen Freimarktsempfang in der „Hansekogge“ veranstaltet. Zu den Gästen gehörten etwa Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgerschäftspräsident Frank Imhoff (CDU) oder Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender von Werder Bremen. Die Fotos aus der „Hansekogge“ sehen Sie in dieser Fotostrecke.

Mehr zum Freimarktsempfang des WESER-KURIER lesen Sie hier.