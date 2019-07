Foto: Pascal Faltermann





Discomeile: Partybereich soll sicherer werden

Ein Teil der Arbeiten an der Discomeile am Breitenweg sind abgeschlossen. Das Amt für Straßen und Verkehr hat in einem circa 290 Meter langen Bauabschnitt in stadtauswärtiger Richtung von der Kreuzung am Herdentorsteinweg bis zur Diskothek Stubu, die derzeit geschlossen ist, bereits bearbeitet.

Unterbrochen werden die beiden Bauabschnitte durch die Arbeiten am Haus der Gewoba, das voraussichtlich bis 2020 saniert wird. Erst dann kann der letzte Abschnitt der Discomeile angegangen werden. Ziele des Umbaus sind mehr Platz für die Besucher, ein sicherer Radverkehr und die Neuordnung von Taxenplätzen.