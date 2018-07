Foto: Staatsarchiv





Annemarie Mevissen (1914-2006)

"Der einzige Mann im Senat"

Erst seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Koschnick (SPD) im November 1967 war die langjährige Jugendsenatorin auch stellvertretende Bürgermeisterin. In dieser Funktion fiel ihr am 19. Januar 1968 in Abwesenheit Koschnicks die Aufgabe zu, auf der Domsheide das Wort an die Demonstranten zu richten. Ihr couragierter Auftritt auf der Streusandkiste brachte der damals 53-Jährigen den von ihr selbst wenig geliebten Ruf ein, der „einzige Mann im Senat“ zu sein. 1975 schied Mevissen auf eigenen Wunsch aus dem Senat aus, in ihren späten Jahren machte sie als Malerin und Schriftstellerin von sich reden.