1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.

1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.

1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.

1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.

1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.

1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.

1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.

1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.

1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.

1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.

1 / 13 Foto: Christian Butt



Nach einem schweren LKW-Unfall musste die Autobahn A1 am Dienstagmorgen ab Mahndorf in Richtung Osnabrück mehrere Stunden gesperrt werden. Drei Personen wurden verletzt. Eine schwerverletzte Person konnte aufgrund des schlechten Wetters nicht mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde mit einem Rettungswagen eingeliefert.