1 / 19 Foto: Christian Butt



Nach zwei schweren Unfällen in Fahrtrichtung Osnabrück musste die Autobahn A1 am Dienstag zunächst in Höhe Mahndorf und später bei Posthausen voll gesperrt werden. Bei beiden Unfällen hatte ein Lkw-Fahrer das Ende eines Staus übersehen. Beide kollidierten mit einem weiteren Lkw. Die Unfallverursacher mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliedert werden.

