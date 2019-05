Schauspielerin, Poetry-Slammerin, Musikerin: Die Bremerin Julia Engelmann ist ein Multitalent. Die Aufzeichnung eines Slams hat Engelmann, die in Schwachhausen aufwuchs, über Nacht berühmt gemacht. Bis heute verzeichnet das Youtube-Video mehr als zwölf Millionen Klicks. Am Freitag, 3. Mai, ist sie in der Talkreihe des WESER-KURIER, dem „WESER-Strand“, zu Gast und stellt sich den Fragen von Moderatorin Bärbel Schäfer. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Dafür gibt es wie immer eine Video­aufzeichnung des Abends unter www.weser-kurier.de/­weserstrand , abrufbar ab Samstagmittag. Vorab zeigen wir ihre Karriere in Bildern.