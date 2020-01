Johann Jacobs hat am 15. Januar 1895 sein „Specialgeschäft für Caffee, Thee, Cacao, Chocoladen und Biscuits“ am Domshof 18 in Bremen eröffnet. Zum 125. Jahrestag der Gründung des Kaffeekonzerns, am Mittwoch, 15. Januar, soll das Richtfest des neuen Johann-Jacobs-Hauses an der Obernstraße gefeiert werden.

Im April des Jubiläumsjahres 2020 soll das Johann Jacobs Haus wieder eröffnet werden, das Johann Christian Jacobs, Urgroßneffe von Johann Jacobs, in seiner historischen Art und Weise wieder errichten lässt und gleichzeitig neu interpretiert.

Ausgehend vom Stammsitz der Familie Jacobs soll zudem das neue, millionenschwere Balge-Quartier entwickelt werden. Mit einbezogen in das Projekt mit dem Titel „Am Handlauf zur Weser“ sind auch die umliegenden Gebäude: die historischen Stadtwaage, das Essighaus und das Kontorhaus am Markt.

