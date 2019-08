Aufgrund der guten Wetterlage bot die 4. Skate-Night perfekte Startbedingungen. Und so hatten sich in den frühen Abenstunden beim Hansa Carré zahlreiche Sportbegeisterte eingefunden. Neben einem Hindernis-Parcours gab es die Möglichkeit, sich bei einem 6-Kilometer langen Lauf für die große Runde, die in die Überseestadt führte, aufzuwärmen. Die Fotostrecke zeigt Eindrücke vom Event.