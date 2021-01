Foto: Fabian Wilking





Leon Dario Lukaszwicz, ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk (THW)

„Ich bin in das Ehrenamt beim THW quasi reingeboren. Mein Vater war viele Jahre beim THW und so hatte ich früh Kontakt mit der ehrenamtlichen Arbeit dort. Mein Interesse und die Freude am Helfen haben sich da bereits entwickelt und das Helfen ist mittlerweile so etwas wie meine Berufung geworden. Mit 10 Jahren bin ich bereits einer Jugendgruppe beigetreten und bin seitdem immer in irgendeiner Form für das Technische Hilfswerk aktiv. Auch in Zukunft möchte ich mein Leben dem Helfen widmen.“