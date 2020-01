Foto: Jonas Völpel





It’s Tea Time

Einigkeit dürfte zwischen Großbritannien und Norddeutschland herrschen, wenn es darum geht, was in die Tasse kommt. Die Tea Time gilt als Ausdruck britischer Lebensart und Exportschlager. Auch in Bremen können Teefreunde auf ihre Kosten kommen. So bietet das Park Hotel täglich eine traditionelle Tea Time an, mit englischen Köstlichkeiten und Gebäck. Dass der Tee überhaupt nach Deutschland kommt, dafür sorgen zahlreiche Handelshäuser in Bremen – teils schon seit mehr als 100 Jahren importieren sie ihn aus Afrika und Asien. Die beste Kundschaft liegt quasi auch direkt vor der Haustür: Mit jährlich 300 Litern pro Kopf wird nirgendwo in Europa mehr Tee getrunken als in Ostfriesland. Selbst Großbritannien kommt gerade einmal auf 185 Liter.